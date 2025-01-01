شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة لموظفى المراكز التكنولوجية: مهمتنا نسهل على الناس وننجز مصالحهم والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء المراكز التكنولوجية بالحوامدية وأبو النمرس، ببذل المزيد من الجهد والتسهيل على المواطنين وتلقي طلباتهم والتعامل معها على الفور، قائلًا: "مهمتنا نسهل على الناس وننجز لهم مصالحهم ومعاملاتهم".

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، اليوم، على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأبو النمرس والحوامدية، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أي معوقات تواجههم.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس مدينة أبو النمرس بسرعة التنسيق مع مديرية الإسكان لدعم المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالعدد الكافى من اللجان الفنية لسرعة البت فى طلبات المواطنين من المترددين على الوحدة المحلية بديوان عام المدينة والخاصه بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأكد المحافظ، للمواطنين من المترددين على خدمات المراكز على أن المراكز التكنولوجية تم تخصيصها بنطاق المراكز والمدن والأحياء لتلقى جميع المطالب الخاصة بتعاملات المواطنين مع الإدارة المحلية، مطمئنًا الحضور بأن طبيعة العمل بها تتطلب توافر عدد من المستندات لاستيفاء الطلبات المقدمة من قبلهم ومن ثم معالجتها والبت بها وإخطار المواطنين بنتيجة التعاملات بصورة سريعة وأكثر مرونة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز التكنولوجية بحسن استقبال والتعامل مع المواطنين والتسهيل عليهم، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير في ذلك مع إثابة المتميزين.

ووجه المحافظ رؤساء المدن ومعاونيهم ببحث عدد من المطالب والشكاوى التى تقدم بها المواطنين خلال لقاءه بهم داخل المراكز وسرعة الرد عليها.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى، وأحمد هجرس مسئول شركة الكهرباء.