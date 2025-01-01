شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: إعادة تعبئة وتوزيع اللقاحات والمستحضرات البيطرية بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، لإنتاج الأدوية واللقاحات البيطرية كخطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات البيطرية، مع فتح مجالات جديدة للتصدير، ودعم الأمن الصحي والغذائي في مصر، بما يعكس رؤية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية الهامة، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في هذا المجال.

أوضح فاروق أن هناك تعاون مع وزارة الصحة والسكان فى مجال الصحة الواحدة لمكافحة الأمراض المشتركة وإنتاج اللقاحات والمستحضرات البيطرية، لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في مصر و تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح التصدير، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المواد الخام اللازمة لتطوير هذه الصناعات، بما يحقق رؤية الدولة في توطين الصناعات الحيوية الهامة.

وشدد فاروق على أهمية حصر كافة اللقاحات البيطرية المستخدمة في مصر، ووضع دراسة متكاملة للقاحات الممكن توطينها، مؤكدًا تقديم الوزارة كافة الدعم للتوسع في إنتاج وتوطين هذه الصناعات تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.



أوضح أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال تصنيع وبيع اللقاحات الخاصة بالدواجن، مع إقامة شراكة استراتيجية لإنتاج وإعادة تعبئة وتوزيع اللقاحات والمستحضرات البيطرية بالسوق المصري كمرحلة أولى، مضيفًا أن البروتوكول يسعى إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى كل من الطرفين.

أوضح أن التعاون المشترك يشمل مراحل متعددة، أهمها البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك بهدف تصنيع لقاحات ومستحضرات بيطرية جديدة، كما ستتضمن المراحل تقديم برنامج تدريبي متطور حول تكنولوجيا التصنيع من قبل احدى الشركات الخاصة ما يعزز من القدرات المحلية في هذا المجال.

وأشار فاروق إلى أنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاث شهور الماضية من العام الحالي 65 مليون جرعة.