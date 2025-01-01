شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد الخميس 2-1-2025.. شبورة كثيفة وأجواء شديد البرودة ليلًا والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الخميس 2 يناير 2025، طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.