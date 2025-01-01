شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصرى الكبير رسميا خلال عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 01 يناير 2025 04:04 م
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه ، سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا خلال عام 2025
وقال مدبولى، أن التفاهم مع صندوق النقد هو شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الدولة تتحرك في إطار خطة واضحة لتحقيق الاستقرار.
وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، إنه تم تحقيق نموا بنسبة 3.5 % ما يعني أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، موضحا أن 63.5 ٪ هو إجمالي استثمارات القطاع الخاص.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز