شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصرى الكبير رسميا خلال عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه ، سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا خلال عام 2025

وقال مدبولى، أن التفاهم مع صندوق النقد هو شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الدولة تتحرك في إطار خطة واضحة لتحقيق الاستقرار.

وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، إنه تم تحقيق نموا بنسبة 3.5 % ما يعني أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، موضحا أن 63.5 ٪؜ هو إجمالي استثمارات القطاع الخاص.