شكرا لقرائتكم خبر عن إيلين.. صورة أول مولودة فى مصر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صورة أول مولودة فى مصر، وذلك بعد أن سجل مركز أبوتشت بقنا للعام الرابع على التوالى، أول حالة ولادة فى العام الجديد 2025 بمصر.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل إيلين مجاهد محمد عبد المبدى أحمد، كأول حالة ميلاد مسجلة على منظومة المواليد والوفيات خلال عام 2024 بمكاتب الصحة مكتب صحة أبو تشت بمحافظة قنا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن تاريخ الميلاد يوافق 24 ديسمبر 2025 وتاريخ تسجيل الحالة على منظومة المواليد والوفيات تاريخ التسجيل 1 يناير 2025.

وكانت قد سجلت قرية النواهض بقنا العام الماضى 2024 تسجيل أول مولود يدعى عبد الله حسين وسجلت قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، ولادة أول طفل فى مصر للعام 2023، وهو فوزى أحمد فوزي، رقم القيد 1، بتاريخ 1يناير 2023، ووالدته تدعى إسراء محمد شمندي، كما سجلت ولادة أول طفل فى مصر للعام 2022، حيث سجلت القرية فى عام 2022 ولادة أول طفل يحمل اسم مالك.



إيلين.. صورة أول مولودة فى 2025