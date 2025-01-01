شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن جمارك الهاتف: 5 شركات فى مصر اشتكت من حجم "التهريب" والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك 5 شركات دولية فتحت مصانع فى مصر واشتكت من " التهريب" وحجم الأجهزة التى تدخل مصر، موضحا أن المصريين بالخارج لن يدفعوا ضرائب أثناء زيارتهم لمصر ، ولكننا نتحدث عن من يدخلون أكثر من هاتف من الخارج.

وأشار إلى أن هناك تقييمات لأداء الوزراء والمحافظين باستمرار، موضحا أنه سيكون هناك تقرير نصف سنوي عن أداء الحكومة سيتم تقديمه للبرلمان.

وأوضح أن قطاع الذكاء الاصطناعي هو المستقبل متابعا" أقل مرتب فى هذا القطاع يصل من 15 إلي 20 ألف جنيه شهرياً". وأشار إلى أن حجم السياحة فى مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح، مؤكدا أن الدولة لديها مستهدفات فى قطاع السياحة.



وأشار إلى أن كافة قطاعات الاقتصاد المصرى شهدت نمو كبير، مشيرا إلي زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات.

ودعا القطاع الخاص المعني بقطاع الغزل والنسيج للدخول والمشاركة فى هذا القطاع، مؤكدا أن الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها.

وأوضح أن مصر استلمت الشريحة الأولي من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وتم دخولها البنك المركزى الجمعة الماضية.

وقال إن العام الماضي كان شديد الصعوبة وبه تحديات داخلية وعالمية واستطعنا تجاوز هذه التحديات.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططها لسداد التزاماتها.