شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: مصر استلمت مليار يورو الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر استلمت الشريحة الأولي من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وتم دخول المبلغ البنك المركزى الجمعة الماضية.

وأوضح العام الماضي كان شديد الصعوبة وبه تحديات داخلية وعالمية واستطعنا تجاوز هذه التحديات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططها لسداد التزاماتها.