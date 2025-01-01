شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: العام الماضى كان شديد الصعوبة وبه تحديات داخلية وعالمية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن العام الماضى كان شديد الصعوبة وبه تحديات داخلية وعالمية واستطعنا تجاوز هذه التحديات.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططها لسداد التزاماتها.