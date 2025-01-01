شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لـ وزارة التضامن الاجتماعي في استلام الأوراق المطلوبة من الفائزين بـ تأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 12 ألف حاجا هذا العام لموسم حج 1446 هـ - 2025، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت المستندات المطلوبة لـ حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ/2025 أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن بدء عام (19/2/2025) وأصل إيصال إيداع لقيمة إشتراك رحلة الحج وعدد 2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط وفيش جنائي مميكن موجه للحج وعدد 8 صور خلفية بيضاء 4*6 وعدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 150% وتقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها وشهادة صحية صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول والمدرج بها تطعيمات للحجاج الإلتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعيACYW135 بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات و وبالنسبة للحجاج الذين يزيد أعمارهم عن 65 سنة مواليد 18/2/1960م يتم اخذ ( لقاح الأنفلونزا الموسمية ) وشهادة تحصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المحدثة لموسم 2024/2025 كذلك تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.



الاوراق المطلوب للفائزين بقرعة الحج