شكرا لقرائتكم خبر عن قسم الأمراض الصدرية بقصر العينى: مرض VEXAS غير معدى ولا يورث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور يسرى عقل رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفيات قصر العينى، أن مرض VEXAS غير معدى ولا يورث ولا يوجد به أى عدوى مصاحبة سواء للأقارب أو الأطباء المعالجين كونه ليس فيروس ولا بيكتريا معدية.

وقال الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفيات قصر العينى، إن VEXAS هي اختصار للكلمة ومجموعة من العلامات الإكلينية لدى المريض، وV هى اختصار للفقاعات التي يتم اكتشافها فى نخاع العظام للمريض، E عبارة عن إنزيم E1 المفترض تواجده لدى الأصحاء وهذا الإنزيم ربنا خلقه لأنه مع الوقت يتكاثر هذا الإنزيم ولابد أن تكون هذه البروتينات يتم إزالتها من داخل الخلايا وكأنه جهاز تنظيف داخل الجسم، وهذا الإنزيم يكون به نقصان فى المصابين بمتلازمة الفيكساس ويكتسب مع الزمن ولا يولد به المريض، ويتم التعويل عليها فى اكتشاف التشخيص.

وأضاف الدكتور يسرى عقل فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن X المقصود به حدوث طفرة وتغير جينى على "كروموزن اكس" ولذلك هو أكثر شيوعا لدى الرجال، خاصة بعد سن الـ 50، بينما تحدث الإصابة لدى السيدات بنسبة أقل من الرجال، وحرف A يعنى حدوث التهابات ذاتية الحدوث داخل جسم المريض، موضحا أن الالتهابات الخاصة بهذا المرض تأتي نتيجة وجود البروتينات المتأكلة التي انقضى عمرها فى الخلايا وعدم طردها خارجها، نتيجة نقص فى الأنزيم a.

وأوضح يسري عقل، أن اختصار s يعنى أن المريض لا يولد بهذه الطفرة الجينية، ولكنها تكتسب وبالتالي هذا المرض لا يورث.

وأشار رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العينى، إلى أن الأعراض المصاحبة للإصابة بـ"فيكساس" للحالة المكتشفة من المرض لمريض عمره 72 عاما، ويشتكى من عدة سنوات قبل توقيع الكشف عليه فى قصر العينى، وذلك بحدوث التهابات متكررة فى الجسم، والعلامات الأساسية ارتفاع حرارة الجسم، موضحا أن هناك بروتوكول علاجي خاص ولا يتم العلاج من خلال المضادات الحيوية.