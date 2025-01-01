شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف: اللهم انصر أهل غزة اللهم إنهم حفاة فاحملهم إنهم عراة فاكسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الأزهر الشريف بالدعاء لأهل غزة بمناسبة العام الميلادى الجديد وجاء نصه : عامٌ مضى، عانى فيه الشعب الفلسطيني من عدوانٍ إرهابيٍّ غاشمٍ: سلبَ الأرض، وأزهقَ الأرواح، وقتل الأطفال والأبرياء.. وعام جديد مقبل، فاللهم اجعله عامًا جديدًا تتنزَّل فيه الخيرات والرحمات عليهم، فاللهم مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْ الصهاينة الإرهابيين، وانْصُرْ أهل غزة، اللهم إنهم حُفاةٌ فاحمِلْهم، إنهم عُراةٌ فاكْسُهُم، إنهم جِياعٌ فأَشْبِعْهُم، اللهم اجعله عامَ خيرٍ ونصرٍ وبركةٍ وسلامٍ لأهل غزة وفلسطين وسائر بلاد العالم أجمعين.

وتابع : نسألك اللهمَّ أن تجعل عامَنا الجديد عامَ خيرٍ ونصرٍ وبركةٍ وسلامٍ.. نسْألُك فيه الخير كلَّه، عاجله وآجله، ما عَلِمْنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشَّرِّ كلِّه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.. اللهمَّ احفَظْ مصرَ من كلِّ مكروهٍ وسوءٍ، واحفظ اللهم شعبَها بحفظك ورعايتك.