شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ صرف المقررات لأصحاب البطاقات عن شهر يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأربعاء، صرف مقررات التموين عن شهر يناير 2025، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفر الوزارة العديد من السلع، ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

وأطلقت وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مبادرة سوق اليوم الواحد وتتميز في طريقة عرض المنتجات الغذائية وجودتها، فضلا عن توافر السلع بكميات كبيرة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لوزارة التموين بتخفيضات من 20 الى 30%.

يأتي تنظيم أسواق اليوم الواحد ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.