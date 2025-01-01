"شاطر" عرض مسرحى جديد لصندوق مكافحة الإدمان لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين

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القاهرة - سامية سيد - استمرارا لتنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فعالية بمناسبة رأس السنة، تضمنت العديد من الأنشطة التوعوية لرفع وعى الأطفال من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات " بخطوة التدخين والإدمان ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

كما تضمنت الفعالية تنظيم عرض مسرحي تحت عنوان "شاطر" للأطفال من أبناء المناطق المطورة "الأسمرات ، المحروسة ، حدائق أكتوبر، الخيالة ،أهالينا ، روضة السيدة ، روضة السودان ،معا " ،حيث يستعرض العرض بأسلوب فنى جذاب ،كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة ،كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ، أيضا دعم السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال والبعد عن أصدقاء السوء.

ويأتى إطلاق الفعالية ضمن المبادرات التوعوية التى ينفذها صندوق مكافحة الإدمان فى المناطق المطورة " والتى تتضمن أنشطة لتوعية الأطفال بأضرار التدخين وبرامج لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وزيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة" بديلة العشوائيات ".



كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال بمشاركة 200 طفلا من سن "7 -10 “ سنوات من أبناء المناطق المطورة ،لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابى وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" التى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن، كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان منها لعبة "المتاهة" وهي إحدى الألعاب التى تنشط العقل وتحفز على التفكير، وهى عبارة عن مجموعة خيوط تمثل مجموعة طرق متداخلة وتحفز الطفل على التفكير للسير فى الطريق الصحيح لكنه يواجه بعض العقبات طوال الطريق مثل الصديق السوء والأفكار المغلوطة عن التدخين، ومع كل مشكلة يتدخل المدرب لتذليل العقبات التى تواجه الطفل بشكل إبداعي من خلال الحكي فى كيفية اختيار الصديق وحتى الوصول إلى بر الأمان بشكل يجذب الطفل.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة وأن تنفيذ هذه الانشطة يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية التي تستهدف الأطفال والأسر مثل مهرجان " الاسرة والطفل " فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وكذلك في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ،حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مناطق خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية بجانب توفير خدمات خدمات العلاج لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة ،كذلك التمكين الاقتصادى للمتعافين لضمان استمرار تعافيهم و إعادة دمجهم فى المجتمع .



الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير الخليج 365 خلال العرض المسرحىً



أنشطة لصندوق مكافحة الإدمان لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين



جانب من أنشطة صندوق مكافحة الإدمان لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين



خلال استعراض العرض المسرحي لصندوق مكافحة الإدمان لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين



خلال مشاهد العرض المسرحي لصندوق مكافحة الإدمان لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين



شاطر عرض مسرحي لصندوق مكافحة الإدمان لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين



صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة لتوعية الأطفال بأضرار التدخين



عرض مسرحي جديد لصندوق مكافحة الإدمان لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين



عرض مسرحي لصندوق مكافحة الإدمان لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين



ورش حكى للأطفال بأساليب ابداعية لاكتشاف مواهبهم واستثمارها في البعد عن التدخين