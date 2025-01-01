شكرا لقرائتكم خبر عن ختام برنامج التقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة لأعضاء النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة هالة رمضان، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، فعاليات البرنامج التدريبي حول "الأساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها"، والذي عُقد بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 24 ديسمبر 2024، بمشاركة 11 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية من كافة الدرجات القضائية، بخلاف عددٍ من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.

يأتي هذا البرنامج كخطوة هامة نحو تعزيز قدرات الكوادر القضائية في الكشف عن الجريمة باستخدام الأساليب الحديثة، وتعزيز العمل المشترك بين النيابة الإدارية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور شملت: التقنيات الحديثة في الكشف عن الجريمة ومكافحتها، الإرهاب والجريمة المنظمة، أنماط من الجرائم المستحدثة، جرائم البيئة، موضوعات اجتماعية جنائية.

ومع نهاية فعاليات البرنامج التدريبي، وبحضور المستشار الدكتور أيمن فخر الدين عضو مركز التدريب القضائي، جرى تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي حث فيها على فتح مجالات الشراكة والتعاون العلمى مع المراكز والهيئات البحثية العلمية.



فعاليات البرنامج التدريبي (1)