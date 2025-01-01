شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: استحداث مبنى للغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس بطاقه 36 وحدة والان مع تفاصيل الخبر

استهل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أول أيام العام الميلادي الجديد، بإجراء جولة تفقدية للوقوف على سير العمل بمستشفى أبو النمرس المركزى وانتظام تقديم الخدمات الطبية لأهالى المدينة والمرور على عدد من مشروعات التطوير بالمستشفى.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوى والحضانات والعناية المركزة، إذ راجع المحافظ مع وكيل مديرية الصحة ومدير المستشفي انتظام الحضور وتسجيل الحالات ودفاتر الصيانة الخاصة بالمعدات والأجهزة بالمستشفى.

واطمأن المحافظ على مدى التزام الشركة المنفذة لمبنى الغسيل الكلوى المستحدث بالمستشفى بالمواصفات قبل بدء العمل به، مشيرًا إلى أن المبنى يضم 5 طوابق من المقرر أن تضيف 36 وحدة غسيل كلوى لقدرات المستشفى، والتى من شأنها رفع كفاءة الخدمات الصحية لأهالى أبو النمرس والمدن المحيطة.

وخلال جولته التفقدية، اطلع المحافظ على نسب انهاء الأعمال الإنشائية لتوسعة قسم العمليات بالمستشفى لرفع القدرات والإمكانات بما يخدم تحسين كفاءة المنظومة الصحية.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة أبو النمرس، بسرعة التنسيق مع شركة الكهرباء وإنهاء المقايسات الخاصة بغرفة محولات الكهرباء داخل المستشفى ومراجعة تجديد الأرصفة والأرضيات داخل المستشفى بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية.

واستجابة لمطلب والدة إحدى حالات الولادة المتواجدة بالمستشفى، وجه المحافظ بتطبيق تخفيض اجتماعى لسرعة إنهاء إجراءات دخول الحالة للعمليات للتسهيل عليها.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى، والمهندس أحمد هجرس مسئول شركة الكهرباء.



محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بمستشفى أبو النمرس المركزي



محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبو النمرس المركزي