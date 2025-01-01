شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنيل شيحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنيل شيحة فى مركز ومدينة أبو النمرس.

ونشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" فيديو يرصد جانب من زيارة المحافظ للمحطة، وذلك بحضور إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وعدد من قيادات المحافظة.

جاءت الزيارة ضمن جولة محافظ الجيزة الميدانية الموسعة، اليوم الأربعاء، بمركز ومدينة أبو النمرس، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، ومتابعة انتظام العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية.

واستهل محافظ الجيزة، زيارته لمركز وميدنة أبو النمرس، بتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ومستشفى أبو النمرس المركزى، للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.