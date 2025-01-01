شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء 1- 1- 2025 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

- الطماطم 7.5جنيه.

- البصل الأحمر 13.3 جنيها.

- البصل الأبيض 17.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها.

- بطاطا 10 جنيهات.

- الخيار بـ 22جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.

- الفلفل الألوان بـ 55 جنيها .

- الليمون بـ 55 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.

- البسلة 30 جنيها.

الموز البلدي بـ 26 جنيها.

الرمان 40 جنيها

الفراولة 45جنيها.

البرتقال 16 جنيها.

الجوافة 30 جنيها.

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