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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى منافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء 1- 1- 2025 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
- الطماطم 7.5جنيه.
- البصل الأحمر 13.3 جنيها.
- البصل الأبيض 17.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس  9 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها.
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 22جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها.
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 16 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 55 جنيها .
- الليمون بـ 55 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.
- البسلة 30 جنيها.
الموز البلدي بـ 26 جنيها.
الرمان 40 جنيها
الفراولة 45جنيها.
البرتقال 16 جنيها.
الجوافة 30 جنيها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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