شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن تعيين محمد عادل شتا مساعداً للخدمات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتعيين الدكتور محمد عادل شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تطوير الأداء المؤسسى وتعزيز كفاءة ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة للوزارة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني .

وحصل الدكتور محمد عادل شتا على بكالوريوس هندسة الكهرباء تخصص حاسبات وماجستير ودكتوراه فى هندسة الحاسبات فى مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانى ويتمتع بخبرة سابقة وطويلة منذ عام 1995 فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى، وتدرج فى العديد من المناصب المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.