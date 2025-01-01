شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض خطيرة لـ VEXAS.. تغير فى نبرة الصوت وطفح جلدى والتهاب بالرئة والأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يسري عقل رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفيات قصر العينى، إن الإصابة بمرض VEXAS يصحبه العديد من الأعراض وفى مقدمتها ارتفاع الحرارة، ويتبعها تعب شديد فى الجسم ثم ظهور علامات التهابات فى الأذن وأن يقل نسبة السمع لدى المصاب به، إضافة إلى حدوث التهابات فى غضاريف الأذن والحنجرة ويبدأ المريض الشكوى من تغير فى "نبرة الصوت" ويحدث التهابات فى الرئة متكررة وتعالج على كونها التهابات رئوية وهى ليست التهابات رئوية حقيقية، ولكنها تشبه الالتهابات المناعية، ويحدث التهابات فى الجلد ويحضر المريض بأنواع عديدة من الطفح الجلدى.

وأضاف الدكتور يسرى عقل فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن المصاب ـ متلازمة VEXAS يعانى من أنيميا شديدة ويحدث له نقل دم بصورة متكررة فى بعض الأعيان، ونوع الأنيميا يتميز أن حجم كرات الدم الحمراء كبيرة وهذه تقودنا للتفكير فى الإصابة بهذا المرض، وقد يحدث نقص شديد فى كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية وإنيميا شديدة، والمريض حصل على نقل دم كثير وكان يعانى من التهابات فى غضاريف الأذن وانخفاض فى مقدرته على السمع والتهابات متكررة فى الرئة، وهذه الحالة العامة التى يحضر بها المريض.

وتابع رئيس قسم الأمراض الصدرية، أن النقص الشديد فى عناصر الدم لدى المريض الذى حضر لقصر العينى جعلنا نحصل على عينة من نخاع العظام، وتم فحصها وتم استبعاد إصابته باللوكيميا ، ومصاب بتغيرات فى عناصر الدم ورصدنا أن عدد الخلايا فى نخاع العظام عالى وبالتالى قادنا لاكتشاف إصابته بـ VEXAS.