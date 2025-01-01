شكرا لقرائتكم خبر عن أيلين ومن أبو تشت.. وزارة الصحة والسكان تعلن اسم أول مولود فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل أيلين مجاهد محمد عبد المبدى أحمد، كأول حالة ميلاد مسجلة على منظومة المواليد والوفيات خلال عام 2024 بمكاتب الصحة مكتب صحة أبو تشت بمحافظة قنا.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الطفلة التى تم تسجيلها تدعى أيلين مجاهد محمد عبد المبدى واسم الأم مروة عبد الحميد محمد أحمد، مكتب صحة أبو تشت محافظة قنا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن تاريخ الميلاد يوافق 24 ديسمبر 2025 وتاريخ تسجيل الحالة على منظومة المواليد والوفيات تاريخ التسجيل 1 يناير 2025.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى ميكنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية، وجاري العمل على ربط الملف الصحي لكل مريض عن طريق الرقم القومي، وقاعدة بيانات العلاج على نفقة الدولة وهيئة التأمين الصحي، بما يضمن دقة رسم السياسات وتحديد الأولويات واحتياجات الأدوية والمستلزمات وفقاً لنسب انتشار الأمراض، إلى جانب إعادة توزيع القوى البشرية من الكوادر الطبية، طبقا للتخصصات ذات الأولوية.

وأضاف «عبدالغفار» أن التطبيقات الإلكترونية الخاصة بقطاعات الوزارة تتضمن منظومة سلاسل الإمداد والتموين والجاري ربطها مع منظومة التطعيمات الموسعة، وميكنة مراكز الوقاية من السعار، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للأطفال من ذوي الإعاقة منذ لحظة الميلاد، والعمل على إنشاء نظام ترصد فعال لبيانات الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 11 عامًا، وإنشاء نظام ترصد للإصابات المنزلية، وحوادث الطرق، وربط منظومة ميكنة صرف الألبان الصناعية للأطفال، بمنظومة المواليد والوفيات، ودعمها بآليات الذكاء الاصطناعي.