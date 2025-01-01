أخبار مصر

طلاب صفوف النقل بالقاهرة يؤدون غدًا الامتحان فى مواد لا تضاف للمجموع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب صفوف النقل بالقاهرة يؤدون غدًا الامتحان فى مواد لا تضاف للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 01 يناير 2025 12:14 م

يبدأ غدا الخميس، طلاب صفوف النقل بالقاهرة أداء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع وتستمر حتى يوم الخميس 2025/1/9، من الشهر الجارى، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024.

مواعيد الامتحانات بالقاهرة:-

امتحانات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15.

امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله في الفترة من السبت الموافق  2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16.

امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16

امتحانات النقل الإعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11، حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم السبت الموافق 2025/1/18 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23.

امتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادله من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

امتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements