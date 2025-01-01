شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب صفوف النقل بالقاهرة يؤدون غدًا الامتحان فى مواد لا تضاف للمجموع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 01 يناير 2025 12:14 م
يبدأ غدا الخميس، طلاب صفوف النقل بالقاهرة أداء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع وتستمر حتى يوم الخميس 2025/1/9، من الشهر الجارى، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024.
مواعيد الامتحانات بالقاهرة:-
امتحانات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15.
امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله في الفترة من السبت الموافق 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16.
امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16
امتحانات النقل الإعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11، حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.
امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم السبت الموافق 2025/1/18 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23.
امتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادله من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.
امتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23.
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