شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تسحب مستحضر فيجاسكين من الأسواق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن سحبها علاج مستحضر "Vegaskine – D tab- دواء فيجاسكين دى" من الصيدليات.

وقالت هيئة الدواء في منشور رقم 54، والذى يتضمن سحب مستحضر، إن سحبه يأتى فى إطار حرص هيئة الدواء على حماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الأدوية المتداولة فى السوق المصرية.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة شاملة من الهيئة، لضمان فعالية وجودة المنتجات الدوائية المتاحة، والتأكد من عدم وجود أى مخاطر صحية قد تطرأ على المستهلكين نتيجة لاستخدام هذا المستحضر.

وتضمن المنشور 54 الصادر من هيئة الدواء المصرية، أنه بناء على هذه الدراسات تقرر سحب مستحضر« «Vegaskine – D tab- دواء فيجاسكين دي»، بسبب وجود بعض المخاوف بشأن جودته أو تركيبته الدوائية، حيث كشفت معامل هيئة الدواء أن المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة رقم 2196001.

ووجهت هيئة الدواء المصرية، في ضوء هذا القرار، جميع الصيدليات والموزعين بسحب هذا المستحضر من الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاعه إلى الشركات المنتجة.

كما تم التنبيه وتوجيه إشعار للمستهلكين بضرورة التوقف عن استخدام «Vegaskine – D tab» فورا، والقيام باستشارة الطبيب لتحديد البدائل المناسبة بعبارة "يُنصح المرضى الذين يملكون هذا المستحضر التوقف عن استخدامه على الفور".