شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 من فروع بنك ناصر الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك منذ صباح اليوم الأربعاء في صرف معاشات يناير 2025 في جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين.

كما أن صرف المعاشات متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، والتى يبلغ عددها 98 فرعا، بجانب بطاقات الصراف الآلى "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التى تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعى من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فورى.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد قررت فتح فروع بنك ناصر اليوم الأربعاء في اطار الحرص على تيسير صرف المعاشات لافتة الى ان البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.