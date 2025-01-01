شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعانى نقصا فى القوى البشرية بعد مقتل وإصابة 10 آلاف جندى بالحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إعلام إسرائيلي عن مصادر عسكرية، عن أن جيش الاحتلال يعانى نقصا في القوى البشرية بعد مقتل وإصابة نحو 10 آلاف جندي بالحرب.

استقبل قطاع غزة، العام الجديد 2025، بمجزرة إسرائيلية جديدة في منطقة جباليا، راح ضحيتها 15 شهيدا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,541 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى قبيا وشقبا غرب رام الله، ونعلين ودير قديس غربا، وبدرس شرقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.