شكرا لقرائتكم خبر عن VEXAS.. أعراض تؤكد الإصابة بالمتلازمة أبرزها ضيق التنفس والسعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفيات قصر العينى، عن نجاح فريق طبي متخصص فى تشخيص أول حالة مرضية نادرة لمرض "VEXAS" فى مصر، موضحا أن هذا المرض، الذى تم اكتشافه عالميًا مؤخرًا، يمثل تحديًا طبيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الفريق الطبى أظهر كفاءة استثنائية فى التعامل مع الحالة وتشخيصها بدقة.

الأعراض الرئيسية لمتلازمة فيكساس هى الالتهاب، حيث يسبب الالتهاب أعراضًا أخرى، بما فى ذلك:

1- الحمى.

2- انخفاض مستويات الأكسجين في الدم (نقص الأكسجين).

3- الطفح الجلدي.

4 - التورم.

5- آلام المفاصل.

6- السعال.

7 - ضيق التنفس.

8 - احمرار العين.

9 - الصداع.

10 - التهاب الخصية.