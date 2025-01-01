شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الرابع لمترو الأنفاق شارع الهرم يودع الزحام قريباً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الكثير تشغيل الخط الرابع لمترو الأنفاق الجارى تنفيذه للربط بين مدينة 6 أكتوبر والجيزة والقاهرة والمار بشارع الهرم من بدايته حتى نهايته، وتنفذ وزارة النقل حاليا المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل.

وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الاشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ومن المقرر تشغيل هذه المرحلة للجمهور بداية عام 2027.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق 42 كم ويصل عدد محطاته 38 حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى الفسطاط بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة.

وتمتد المرحلة الثانية من الفسطاط وحتى القاهرة الجديدة بطول 23 كم وعدد 21 محطة ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا.