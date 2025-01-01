شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 01 يناير 2025 11:30 ص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء .
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قدم التهنئة لابناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.
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