شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم 1-1-2025.. أمطار على بعض المناطق وتحذيرات من الأجواء الباردة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ، اليوم الأربعاء 1-1-2025 ، أول أيام العام الميلادى الجديد، ووجهت تحذيرات من الأجواء الشتوية الباردة التي تشهدها البلاد، وكذلك سقوط الأمطار في بعض المناطق.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس، كما يلى:

طقس مائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.