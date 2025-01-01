شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تحسم الجدل حول تهنئة غير المسلمين فى أعيادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين فالمولى عز وجل لم يفرق بين المسلم وغير المسلم في المجاملة وإلقاء التحية وردها؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، فالتهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوع من التحية.

جدير بالذكر، أن دار الافتاء اطلقت حملة جديدة بعنوان "سلوك المسلم في استقبال العام الجديد"، والهدف من الحملة: التوعية الدينية بأهمية استمرار المسلم في المحافظة على المبادئ والأخلاق الدينية في العام الجديد، وضبط سلوكه بضوابط الشرع الشريف، ومحاسبة نفسه على ما مضى، ومجاهدتها فيما بقي، وتحفيز المجتمع على تبني القيم الدينية في كل وقت، ونبذ كل ما هو مخالف لذلك من الأقوال والأفعال.

اما الرسالة الدينية الأساسية: التأكيد على القيم الإسلامية، وتعزيز القيم الدينية مثل حسن الخلق، والتوبة، ومحاسبة النفس ومجاهدتها، والإخلاص، والتعاون، عام جديد من خلال التمسك بتعاليم الدين: تسليط الضوء على أن الرجوع إلى تعاليم الإسلام يمثل فرصة لـ بدء عام جديد مليئ بالسلام الداخلي والرضا الروحي.