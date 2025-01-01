شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد إجازات شهر يناير 2025 باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية العام الميلاد الجديد 2025، بدأ يتساءل الكثير من المواطنين عن أهم الإجازات المرتقبة خلال شهر يناير أول أشهر العام الجديد

وينشر ”الخليج 365” مواعيد الإجازات فى شهر يناير 2025 ، بداية العام الميلادى الجديد، بالتواريخ والمناسبات، وتشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت أيام العطلات الرسمية، كالآتى:

أيام إجازات شهر يناير 2025 الرسمية:

- 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وتبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير يوم سبت في العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.

العطلات الأسبوعية فى شهر يناير 2025 :

الجمعة 3 يناير عطلة أسبوعية.

السبت 4 يناير عطلة أسبوعية.

الجمعة 10 يناير عطلة أسبوعية.

السبت 11 يناير عطلة أسبوعية.

الجمعة 17 يناير عطلة أسبوعية.

السبت 18 يناير عطلة أسبوعية.

الجمعة 24 يناير عطلة أسبوعية.

السبت 25 يناير عطلة أسبوعية.

الجمعة 31 يناير عطلة أسبوعية.