شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تغلق منصة امتحانات المصريين بالخارج لإعلان أرقام الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم غلق منصة التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسى الحالى، للفصل الدراسى الأول 2025، استعدادا للتجهيز لتسليم أرقام الجلوس، حيث من المقرر أن تكون بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 - وفقا لجداول الامتحانات المعلنه علي منصة ابناؤنا في الخارج.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للطلبة المصريين فى الخارج حيث تبدأ الامتحانات بداية من 11 يناير الجارى حتى 19 من نفس الشهر، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة مواعيد الامتحانات حسب كل صف والمواد الدراسية.

https://sabroad.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يؤدى الطلاب الاختبارات إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال منصة أبناؤنا في الخارج،

وكانت الوزارة حددت خطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل خلال شهر نوفمبر الجارى وعلى ولي الأمر ضرورة إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وتحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا فى الخارج من خلال الحساب الذى تم إنشاءه لولي الأمر، مع سداد الرسوم المقررة وهى 150 دولار وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.