شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف علاج الاضطرابات المزاجية​.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إنه في معظم الحالات يمكن علاج الاضطرابات المزاجية عن طريق الحديث مع المختص، أو تناول الأدوية أو كليهما.​

وتابعت هيئة الدواء: ينصح الطبيب باستخدام الأدوية لعلاج الاكتئاب أواضطراب ثنائي القطب ويقوم الطبيب باختيار العلاج المناسب طبقًا لكل حالة مرضية.، كما يمكن الاستعانة بطرق علاجية أخرى طبقًا للحالة الصحية للمريض ومدى استجابته للعلاج.​

وتنصح هيئة الدواء المصرية بضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بأي أعراض اضطرابات مزاجية، وكذلك عدم تناول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الرجوع للطبيب لما قد تسببه من أخطار.​

وأوضحت هيئة الدواء، أنه فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك الإبلاغ لمركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصرى.