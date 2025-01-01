شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر كليات جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، أول أيام العام الميلادى الجديد، فى تنظيم وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2024/ 2025، وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة حضوريا بنظام المزج بين أسئلة البابل شيت والأسئلة المقالية.

وكانت جامعة القاهرة أنهت استعداداتها لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2024/2025، التى تضمنت اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات فى إطار الالتزام بالقواعد ومراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية بشأن الفيروسات الموسمية.

وفى هذا الإطار وجه رئيس جامعة القاهرة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية ووضع الأسئلة فى نطاق ما تم تدريسه للطلاب.