شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل بالثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات القرآن الكريم والصرف والفيزياء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب النقل الثانوي الأزهرى اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسى الأول، ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى الامتحان بمادتى القرآن الكريم والصرف، ويؤدى طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم بمادتى القرآن الكريم والصرف، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحان بمادتى القرآن الكريم والفيزياء، والقسم الأدبى بمادتى القرآن الكريم والصرف.



وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن عدة ضوابط، منها يحق للطالب الذى تغيب بعذر مقبول عن بعض المواد ونجح فى البعض الآخر دخول امتحان الدور الثانى فى المواد التى تغيب فيها مع حقه فى الحصول على الدرجة الفعلية التى يحصل عليها الطالب لتلك المواد، ويكون امتحان الفصلين الدراسيين الأول والثانى فى الدور الأول مرتبطا بالمنهج الذى يتم تحديده لكل فصل دراسى بمعرفة قطاع المعاهد الأزهرية، ويكون امتحان الدور الثانى شاملا المنهج كله.

كما يحق للطالب الذى تغيب بعذر مقبول فى صفوف النقل والشهادة الثانوية عن جميع المواد فى الدورين الأول والثانى، دخول الامتحان فى العام التالى مع حقه فى الحصول على الدرجة الفعلية لتلك المواد، وعدم اعتبار هذا العام عام رسوب، وما عدا ذلك من حالات يحتسب العام عام رسوب، كما أن الطالب الباقى للإعادة فى بعض المواد فى الشهادة الثانوية وتقدم بعذر مقبول عن عدم دخول امتحان هذه المواد فى الدورين الأول والثانى فلا يحتسب عامه عام رسوب.