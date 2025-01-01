شكرا لقرائتكم خبر عن أيام ويرجع بيته.. عصام صاصا يخرج من محبسه خلال يناير بعد قضاء عقوبة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نجوم الفن والغناء خلال احتفالات رأس السنة، لمقابلة جمهورهم فى حفلات غنائية خاصة للإحتفال بتلك الليلة التى ستبدأ بعد ساعات قليلة، إلا أن هذا العام تشهد حفلات الكريسماس فى مصر، تغيب مطرب المهرجانات عصام صاصا الذى يحتل المرتبة الأولى كالأكثر استماعًا على يوتيوب، نظرا لتواجده فى السجن لاتهامه بالقيادة تحت تأثير مخدر وتعاطى المواد المخدرة.

وتنتهى فترة حبس عصام صاصا فى الثلث الأول من شهر يناير المقبل فى اتهامه بالقيادة تحت تاثير المخدرات وتعاطى المواد المخدرة التى قضت فيها محكمة جنايات الجيزة فى 11 أغسطس الماضى بحبسه 6 أشهر وانقضاء الدعوى بالتصالح فى قضية القتل الخطأ.

كما أسدلت محكمة مستانف جنايات الجيزة، الستار على قضية تزوير محرر رسمى، المتهم فيها مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بتزوير توكيل شهر العقارى، حيث قضت بتأييد استئناف الحكم سنة على الاثنين مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وبداية الواقعة صباح يوم 6 مايو حيث شهد الطريق الدائرى مصرع مواطن بالقرب من نزلة المريوطية، فى الطريق القادم من المنيب للمريوطية، وتبين أن مرتكب الحادث مطرب المهرجانات عصام صاصا.

عرضت جهات التحقيق عصام صاصا على الطب الشرعى، وتبين إيجابية عينة الدم وأنه يتعاطى المواد المخدرة، وبعد الحادث بـ 20 يوما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم للجنايات، بتهمة القتل الخطأ.



فى 12 يونيو نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهم، وتبين غياب المتهم عن الحضور وسفره للخارج، عقب إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة القضية، لتأمر المحكمة بحضور المتهم فى ثانى الجلسات.

عقب عودة المتهم من الخارج، تم التحفظ على المتهم فى المطار وترحيله لمديرية أم الجيزة تمهيدا لنظر جلسات محاكمته، وفى 11 أغسطس ظهر عصام صاصا لأول مرة أمام الجنايات، وظهر عليه ملامح الندم، وبعد سماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع، قضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر، بعد استئناف دفاع المتهم على الحكم، ايدت محكمة جنايات مستأنف حكم حبس المتهم 6 أشهر.

فى 29 أغسطس.. ظهر عصام صاصا لثانى مرة وشقيقه أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، التى عاقبتهما بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.



قضت محكمة مستانف جنايات الجيزة، بـ قبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقارى، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع ايقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات.