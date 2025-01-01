شكرا لقرائتكم خبر عن جدد اشتراك المترو 2025.. اعرف الأسعار وأماكن التقديم والان مع تفاصيل الخبر

تنتهى صلاحية عدد كبير من اشتراكات مترو الأنفاق، مع بداية السنة الجديدة 2025، وعلى الركاب تجديد الاشتراك لركوب المترو بأسعار مخفضة، حيث يوفر اشتراك المترو نسب تخفيض كبيرة على سعر التذكرة.

وينشر الخليج 365 قائمة بأسعار وأماكن اشتراكات المترو لعام 2025:-

قيمة الاشتراك للجمهور العادى:

قيمة الاشتراك للجمهور العادى لمدة شهر:

منطقة واحدة – 310 جنيهات.

منطقتين – 365 جنيها.

ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيها.

خمس / 6 مناطق – 600 جنيه.

الاشتراك الربع سنوى للجمهور العادى:

منطقة واحدة – 835 جنيها.

منطقتين – 990 جنيها.

ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيها.

خمس / 6 مناطق – 1670 جنيها.

قيمة الاشتراك السنوى للجمهور العادى :

خطين 4235 جنيها.

ثلاث خطوط 5335 جنيها.

اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عاما:-

إتاحة اشتراك مخفض لكبار السن بنسبة أكثر من 50%.

قيمة اشتراك كبار السن فوق سن الـ60 عاما لمدة شهر:

منطقة واحدة – 220 جنيهًا.

منطقتين – 290 جنيهًا.

ثلاث / أربع مناطق – 415 جنيهًا.

خمس / 6 مناطق – 470 جنيهًا.

الاشتراك الربع سنوى لكبار السن فوق سن الـ60 عاما:

منطقة واحدة – 660 جنيهًا.

منطقتين – 865 جنيهًا.

ثلاث / أربع مناطق – 1125 جنيهًا.

خمس / 6 مناطق – 1270 جنيهًا.

اشتراك مصابى وأسر الشهداء:

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة – 420 جنيها.

منطقتين – 495 جنيها.

ثلاث / أربع مناطق – 595 جنيها.

خمس / 6 مناطق – 835 جنيها.

عناوين مكاتب استخراج اشتراك المترو:

مكاتب اشتراكات المترو الخط الأول للمترو فى محطات مترو ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة ).

مكاتب اشتراكات المترو الخط الثانى فى محطات مترو ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ).

مكاتب اشتراكات المترو الخط الثالث تتواجد فى محطات " كلية البنات، عبده باشا، عدلى منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازى، امبابة، القومية، وادى النيل، جامعة الدول وجامعة القاهرة".

مواعيد مكاتب اشتراكات المترو:

مكاتب الاشتراكات متاحة لعمل اشتراك جديد أو تجدد اشتراك طوال أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحًا وحتى 8 مساءً.