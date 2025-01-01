شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات مبهجة فى الكوربة بمصر الجديدة بالعام الميلادى الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تشهد منطقة الكوربة فى مصر الجديدة بشرق القاهرة العديد من الفعاليات لمختلف الأعمار والاهتمامات، من العروض الموسيقية الحية التي تقدمها فرق محلية وعالمية، بالإضافة إلى الأسواق الصغيرة التي تعرض منتجات يدوية وزينة احتفالية، كما تُقام أنشطة خاصة للأطفال، مثل الرسم على الوجوه وعروض الساحر، مما يجعل الاحتفال تجربة ممتعة للعائلات.

وتتميز احتفالات الكوربة بتنظيم دقيق يضمن راحة الزوار، ويتم إغلاق بعض الشوارع أمام حركة السيارات لتسهيل التنقل سيرًا على الأقدام، كما تنتشر فرق الأمن لتأمين الفعالية وضمان سلامة الجميع.

وفى سياق متصل، احتفل المواطنون بداخل ممشى أهل مصر واحتفال المصريين بالعام الميلادى الجديد 2025، وسيطرت حالة من البهجة والجمال على الأجواء في ممشى أهل مصر، فى الاحتفالات باستقبال العام الميلادي الجديد 2025.

وتعم حالة من البهجة بممشى أهل مصر، واكتساء المكان بالأنوار، وتزيين شجرة الكريسماس، وانتشار الأضواء والأغانى وسط احتفال المصريين بحلول العام الميلاد الجديد.