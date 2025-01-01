شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس ليلة رأس السنة بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الثلاثاء، تسبحة وقداس ليلة رأس السنة بالكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، احتفالا بالعام الجديد، وسط حضور شعبى كبير.

ويترأس البابا تواضروس الثانى، قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كبار رجال الدولة وممثلين عن الوزارات المختلفة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأحزاب السياسية.

وأعلن المركز الإعلامى للكنيسة، أن قداس عيد الميلاد المجيد سيكون مساء يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2025م، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستقبالات قداسة البابا تواضروس الثانى للمهنئين بالمقر البابوى سيكون بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق الثلاثاء 7 يناير 2025 وفقا لبيان من الكاتدرائية.



البابا تواضروس الثانى



البابا تواضروس يترأس قداس ليلة رأس السنة بالإسكندرية



البابا تواضروس يترأس قداس ليلة رأس السنة بالإسكندرية



البابا تواضروس



