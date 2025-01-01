شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ تقييم الطلاب بالمواد غير المضافة للمجموع الخميس والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ المدارس والإدارات والمديريات التعليمية تقييم طلاب النقل فى المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع الخميس، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول فى المواد الدراسية الأساسية 11 يناير 2025.

وكشفت جداول امتحانات الشهادة الإعدادية أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي تنطلق يوم 18 يناير 2025 للمواد الدراسية الأساسية وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، كما راعت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول عدم عقد امتحانات يوم 19 يناير 2025 بسبب الأعياد والمناسبات الخاصة بالأخوة المسيحيين.