شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات اليوم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه، بدلاً من 10080 جنيها، كما سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته ،اعتبارا من اليوم الأربعاء المقبل الموافق 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه، بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025

وكانت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد قررت فتح فروخ بنك ناصر الاجتماعى بالمحافظات المختلفة اليوم الاربعاء وذلك لتسهيل صرف معاشات يناير 2025 وبمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين.

‏‎ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث يولى البنك اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل، كما أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى او من خلال فروع شركة فوري.