شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية يُهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بالعام الجديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم رئيسا بيت العائلة المصرية، ومجلس الأمناء، وأعضاء المجلس التنفيذي، والأمين العام، والأمين المساعد، والمنسق العام، وفروع بيت العائلة بمحافظات الجمهورية، بأسمى التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جموع الشعب المصري بمناسبة حلول العام الجديد 2025.

وفي هذه المناسبة، نسأل المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء. كما نؤكد مجددًا على عمق الروابط التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مسلمين ومسيحيين، وعلى روح المحبة والتسامح والسلام التي تسود بين جميع فئات الشعب المصري.

ويمثل بيت العائلة المصرية يُمثل نموذجًا يُحتذى به في العيش المشترك، والتآخي بين أبناء الوطن، مما يجعله الدرع الحصين في مواجهة كافة التحديات. كما يُسهم هذا النموذج في تعزيز استقرار وطننا الغالي وازدهاره.

ويؤكد بيت العائلة المصرية التزامه الراسخ بتعزيز أواصر الوحدة الوطنية، ونبذ كل أشكال التفرقة والتعصب. نعمل معًا من أجل ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة من أجل غدٍ أفضل يليق بجميع المصريين.

واختتم البيان: كل عام ومصرنا الحبيبة فى خير وسلام، وكل عام والشعب المصري في أمن واستقرار وتقدم. ونُصلي جميعًا أن يحفظ الله مصر ويصونها من كل شر.