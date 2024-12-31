شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى مهنئا بالعام الجديد: نواصل العمل من أجل مستقبل يعمه السلام والان مع تفاصيل الخبر

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم وكل شعوب العالم، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2025.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم وكل شعوب العالم، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2025، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحمل لنا في طياته كل الخير والازدهار والتقدم، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا، مواصلين العمل يدًا بيد من أجل مستقبل يعمه السلام والاستقرار، وتسوده روح التعاون والتكامل من أجل رفاهة البشرية.كل عام وأنتم بخير".