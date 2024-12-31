شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى وشعوب العالم بمناسبة العام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 08:16 م
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم وكل شعوب العالم بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2025.
وقال الرئيس السيسي: أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحمل لنا في طيات العام الميلادي الجديد كل الخير والازدهار والتقدم، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا.
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