شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى وشعوب العالم بمناسبة العام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم وكل شعوب العالم بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2025.

وقال الرئيس السيسي: أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحمل لنا في طيات العام الميلادي الجديد كل الخير والازدهار والتقدم، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا.