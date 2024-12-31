شكرا لقرائتكم خبر عن بالترانيم والتسبيح.. الكنيسة الإنجيلية تودع 2024 وتبدأ 2025.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب لحظات وداع عام 2024 واستقبال عام 2025، تتجه قلوب الملايين من المسيحيين في مصر نحو بيوت الله، ففى هذه الليلة المقدسة، تتجسد معاني الإيمان والأمل والتجدد، حيث يلتف المؤمنون حول مذابح الكنائس، رافعين صلواتهم بالشكر لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، متضرعين إليه بأن يملأ العام الجديد بالبركة والخير والسعادة.

وتنظم الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، احتفال بمناسبة رأس السنة الميلادية الآن بمقر الكنيسة فى شارع كليوباترا.

وبدأ برنامج الاحتفال برأس السنة الميلادية بعدد من الترانيم والتسبيح، وسط حضور عدد كبير من أبناء الطائفة.

ويشارك القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الاحتفال، ويقدم رسالة الكنيسة في رأس السنة الميلادية، ويحضر الاحتفال عدد من قساوسة الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة والشخصيات العامة وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أبناء الكنيسة.



اندرية زكي