شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يتقدم بالتهنئة إلى الرئيس السيسى بمناسبة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار محمد شوقى النائب العام بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بمناسبة احتفالات العام الميلادى الجديد.

وبعث النائب العام برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية قال خلالها: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء النيابة العامة أن نبعث لسيادتكم أصدق آيات التهنئة بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، داعين المولى عز وجل أن ينصركم، ويسدد خطاكم وأن يديم على مصرنا الحبيبة الرخاء والأمان والاستقرار، حفظ الله الوطن قيادة وأرضا وشعبا".