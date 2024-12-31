شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة ينعى وفاة شقيق وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة، وفاة شقيق السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الذى وافته المنية اليوم.

وتقدم المستشار سامح عبد الحكم بالعزاء إلى الوزير قائلاً: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الوزير بدر عبد العاطي وزير الخارجية في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه الأكبر سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

خالص العزاء إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنَه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصَّبر والسلوان «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».



