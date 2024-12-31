شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية باستمرار سياسات تعزيز الاستقرار الاقتصادى.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " توجيهات رئاسية باستمرار سياسات تعزيز الاستقرار الاقتصادى واحتواء الضغوط التضخمية.. الرئيس يلتقى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية.. ويؤكد على ضرورة توجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى بما يسهم فى جذب الاستثمارات"

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