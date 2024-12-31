شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب إيران والان مع تفاصيل الخبر

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، عصر اليوم الثلاثاء، قرية "سيرج" التابعة لمحافظة كرمان الإيرانية.



وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أفاد مركز رصد الزلازل الوطني، أن هذا الزلزال حدث عند الساعة السادسة و48 دقيقة عصر اليوم الثلاثاء، وفي عمق 8 كلم عن سطح الأرض.

ولم ترد أي تقارير بشان الخسائر المترتبة على زلزال كرمان بقوة 4.5 درجة لحد الآن.

وفي 5 ديسمبر الذى أوشك على الانتهاء، ضرب إيران زلزال بقوة 5.6 درجة وقع في محافظة خوزستان قرب منطقة مسجد سليمان في غرب إيران.

وكان مركز الزلزال منطقة هفتكل وهزّ معظم مناطق المحافظة.