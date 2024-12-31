شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت السياحية: نسبة الإشغالات فى الفنادق عالية جدا بليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عادل المصري مستشار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن أغلب المطاعم ممتلئة على آخرها مع ليلة رأس السنة ونسبة الإشغالات في الفنادق عالية جدا، قائلا: "الحالة المزاجية للمصريين عالية جدا ونسبة الإشغالات عالية جدا خاصة الفنادق 4 و5 نجوم".

وأشار عادل المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، إلى أن حركة الحجوزات السياحية في الأقصر وأسوان أكثر من القاهرة وأغلبهم أجانب وفي مصريين كثيرين متواجدين أيضا يشاركون في الرحلات النيلية وسط طقوس رائعة للاحتفال برأس السنة.

وأشار، إلى أن الحكومة متعاونة فيما يخص مواعيد الإغلاق مع هذه الليلة الاحتفالية ونسبة الاشغال في الكثير من المرافق السياحية 100%، متابعا: "فى ناس بتطلب وبتحطط على قوائم الانتظار بسبب تأخر الحجز".

