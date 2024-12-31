شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا ويعقبه مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قدم التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.